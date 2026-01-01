Bomberos localizan a siete personas en mina de Tepezalá; descartan derrumbe

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos del Estado, en coordinación con personal del Mando Coordinado de Tepezalá, localizaron sanas y salvas a siete personas que se encontraban en el interior de la mina El Cobre de las Cuevas, a una profundidad aproximada de 100 metros, descartando cualquier situación de derrumbe o emergencia en el lugar.

El reporte fue recibido a través del Servicio de Emergencias 911 poco después de las 23:00 horas del sábado, donde se informaba sobre la presencia de dos vehículos en el acceso a la mina, ubicada en la comunidad de San Pedro, así como una cuerda que descendía hacia el interior del tiro, lo que generó preocupación sobre una posible contingencia.

Ante ello, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal de Tepezalá y Bomberos del Estado se trasladaron al sitio para realizar una inspección. Tras confirmar indicios de actividad en la zona, personal especializado en rescate vertical descendió cerca de 100 metros con las medidas de seguridad correspondientes.

Durante las labores localizaron a siete personas —tres mujeres y cuatro hombres— quienes contaban con equipo de alpinismo y rappel y se encontraban en buenas condiciones de salud. Los propios involucrados informaron que habían ingresado al sitio con la intención de acampar, sin contar con autorización de los propietarios de la mina.

Una vez verificado que no existía riesgo para su integridad, ni evidencia de algún derrumbe, las personas fueron exhortadas a abandonar el lugar y ascendieron a la superficie sin contratiempos.

Las labores concluyeron minutos antes de las 06:00 horas de este domingo. Asimismo, el encargado de seguridad patrimonial de la mina informó que no presentaría cargos en contra de los involucrados, quienes se retiraron del sitio sin novedad.