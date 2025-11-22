Bomberos sofocan incendio de casa-habitación

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Una persona resultó lesionada tras registrarse un incendio en una vivienda del fraccionamiento Mirador de las Culturas, en Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron a las 15:03 horas, cuando a los números de emergencia se reportó un incendio en una casa ubicada sobre la calle Cultura Nazca. De inmediato, elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales se trasladaron al punto.

Al llegar, los vulcanos localizaron el fuego en la parte trasera del domicilio e iniciaron de inmediato las maniobras de control y extinción, además de realizar la búsqueda de posibles víctimas. Tras varios minutos de labores, el incendio fue sofocado por completo, eliminando cualquier riesgo de reignición.

En el lugar, paramédicos municipales atendieron a Erick, de 50 años de edad, quien presentaba quemaduras en las vías aéreas. Luego de ser valorado, fue trasladado en código amarillo al Hospital Miguel Hidalgo para recibir atención médica especializada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del siniestro.