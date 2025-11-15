Borracho no respetó el disco de alto y provoca accidente

26 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.-La noche del viernes alrededor de las 21:49 horas, se registró un choque en el fraccionamiento Villa De Las Norias, donde se vieron involucrados dos vehículos cuyos conductores resultaron ilesos.

Los hechos ocurrieron cuando una vagoneta Chrysler, color verde, con placas del estado de Aguascalientes, conducida por Erik de 29 años, circulaba de norte a sur sobre Bicentenario de la Independencia. Al llegar al cruce con Bicentenario de la Independencia poniente, el conductor quien se encontraba en estado de ebriedad, no respetó el disco de alto y continuó su marcha.

En ese momento, fue impactado en su costado lateral delantero izquierdo por un Nissan Versa rojo, modelo 2025, conducido por Marco de 40 años, el cual se desplazaba de oriente a poniente sobre Bicentenario de la Independencia poniente.

Al lugar arribaron policías viales y paramédicos, quienes valoraron a ambos conductores en el lugar. Tras la revisión, se determinó que no era necesario trasladarlos a un hospital, ya que no presentaban lesiones de gravedad.