Brindan indicaciones para cuidado de perros por gusano barrenador

El resurgimiento del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) se ha consolidado como uno de los mayores desafíos sanitarios en el país. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), entre noviembre de 2024 y julio de 2026 se contabilizaron 37,236 casos de miasis en distintas especies animales, de los cuales 8,518 corresponden a perros, situando a las mascotas como la segunda especie con mayor número de contagios.

La miasis es causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, las cuales invaden heridas o lesiones abiertas en animales de sangre caliente, destruyendo el tejido vivo a gran velocidad si no se aplica un tratamiento a tiempo. En un país donde el 71.7 % de los hogares convive con al menos una mascota —sumando una población cercana a 43.8 millones de caninos—, la transmisión de esta enfermedad hacia animales de compañía ha encendido las alarmas de la medicina veterinaria.

Primera indicación terapéutica aprobada en el país

Ante la emergencia, la farmacéutica MSD Salud Animal presentó la primera indicación terapéutica oficialmente aprobada en México para el tratamiento y control del gusano barrenador en caninos, incorporada al medicamento BRAVECTO® Masticable.

La aprobación de esta nueva indicación se fundamenta en un estudio clínico realizado en perros infestados de forma natural. Durante las pruebas, se demostró que el 100 % de los pacientes tratados presentó una eliminación total de larvas vivas en sus lesiones dentro de las 24 horas posteriores a la administración de una dosis única (de 25 a 56 mg/kg de peso), sin registrarse efectos adversos.

«El gusano barrenador es una enfermedad que requiere atención inmediata. Una revisión oportuna de cualquier herida y la intervención temprana del Médico Veterinario pueden hacer una diferencia importante en la evolución clínica del paciente», destacó Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal México.

Recomendaciones para tutores de mascotas

Para prevenir y contener el avance de esta parásito en animales de compañía, los especialistas recomiendan mantener las siguientes medidas de cuidado: