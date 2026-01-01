Busca ONG interponer queja contra secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El colectivo Diversx, mantiene la posibilidad de presentar su denuncia a Luis Enrique García López, secretario del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, por presunta discriminación.

Lo anterior debido a las limitaciones presentadas para organizar el Maricafest, evento que finalmente se llevará a cabo afuera de las instalaciones de Palacio Municipal.

En entrevista con El Clarinete, Alicia Cruz coordinadora del colectivo Diversx, explicó que se sostienen pláticas con los miembros de la organización no gubernamental para considerar proseguir con la denuncia, debido al tiempo y recursos que tendrían que invertir.

Además, de trabajar con alguna persona encargada de la defensa de los derechos humanos desde el ámbito legislativo.

Sobre esta posibilidad la activista reconoció “como el sistema está cooptado al menos aquí en Aguascalientes”, lo que representa otra limitante para presentar la denuncia.

Aunado a esto, se informó que posterior a la rueda de prensa no se presentaron declaraciones por parte de las autoridades, sin embargo, se recibió un mensaje por parte del presidente municipal Leo Montañez para coordinar alguna solución.

La reunión se realizó de manera presencial con el alcalde y, el secretario general de gobierno del estado, José Antonio Arámbula López, el equipo de comunicación de presidencia y los representantes de Diversx que, a pesar de recibir un aviso previo sobre la presencia de Enrique García, éste no se presentó sin dar alguna explicación.

Durante las negociaciones, se sugirió el uso de Plaza Fundadores, Patio F. Contreras y el Jardín de San Marcos para la realización del evento empero, el comité rechazó las propuestas ya que su objetivo principal era llegar a la calle Carranza, por lo que, sin llegar a un acuerdo, ni un oficio de por medio, decidieron “tomar el espacio público” y se instalaron frente a Palacio Municipal.

La novena edición del Maricafest presenta actividades y eventos culturales, además de un homenaje para las personas que hace 24 años se manifestaron contra la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ en esta ciudad.

Por último se informó que esta sería la última edición que se llevaría a cabo en el centro histórico de la ciudad, ya que planean transitarlo a colonias.