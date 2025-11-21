Buscan homologar prestaciones para trabajadores del estado y municipios en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Trabajadores del Gobierno del Estado y de los municipios de Aguascalientes impulsan un ajuste a sus prestaciones laborales, entre ellas el aumento a 42 días de aguinaldo y la ampliación de los días económicos, informó Marisol Pareja, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (Sutema).

La dirigente explicó que el objetivo central es alcanzar equidad en los beneficios que reciben los empleados públicos, ya que actualmente existen diferencias notables entre dependencias.

Señaló que, en algunos casos, solo se otorgan cuatro días económicos al año, por lo que el sindicato busca que el número aumente a seis para todos.

Pareja destacó que se ha logrado avanzar en la formalización de los pliegos petitorios, tanto en el municipio capital como en el Poder Judicial del Estado, lo que genera expectativas favorables para concretar mejoras en las próximas negociaciones.

Subrayó que uno de los puntos más relevantes es la homologación de prestaciones, con el fin de que todos los trabajadores gocen de condiciones justas sin importar la institución en la que laboren.