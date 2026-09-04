Buscan reubicar cocodrilos en Jalisco y Nayarit tras ataques a turistas y agresiones a la especie

Redacción

Ciudad de México.-Ante los recientes incidentes y avistamientos de reptiles en zonas urbanas y turísticas de Puerto Vallarta y áreas limítrofes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con las Administraciones estatales de Jalisco y Nayarit, diseña una estrategia integral para la gestión y preservación del cocodrilo. La titular de la dependencia federal, Alicia Bárcena Ibarra, precisó que las acciones se coordinarán mediante mesas de trabajo con sectores hoteleros, autoridades locales y personal técnico especializado.

Entre los ejes principales de la iniciativa destaca la implementación de señalética preventiva para informar a residentes y turistas sobre los patrones de conducta de la especie, con especial énfasis en las desembocaduras de ríos al atardecer. Asimismo, en colaboración con la dirección de vida silvestre y la organización SOS Cocodrilo, se evalúa el traslado de especímenes hacia cocodrilarios y santuarios protegidos. La funcionaria descartó cualquier medida que implique la eliminación de los animales y subrayó la necesidad de promover una cultura de coexistencia sustentable.

El plan responde a una creciente problemática originada por la expansión de desarrollos hoteleros y campos de golf sobre el hábitat natural de la fauna local. A partir de dos incidentes fatales registrados a finales de junio —incluido el caso de un turista de 28 años atacado en la zona de Marina Vallarta—, se contabiliza la muerte violenta de al menos 14 ejemplares por agresiones humanas, en una región cuya población de cocodrilos adultos se calcula entre 300 y 350 individuos. Por ello, la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fiscalizarán de manera estricta las concesiones y proyectos de ampliación inmobiliaria en zonas federales e influencias de cauces para frenar la invasión de sus ecosistemas.