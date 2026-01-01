Buscarán proyectos comerciales para detonar potencial económico de la Isla San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La titular del Buró de Congresos y Visitantes, Verónica González, señaló que el desarrollo comercial es la pieza clave que falta para detonar por completo el potencial de la Isla San Marcos y su periferia, un espacio que actualmente cuenta con una infraestructura de primer nivel que incluye amplios estacionamientos y diversas áreas de oportunidad.

Al respecto, la funcionaria reconoció en charla con medios informativos que el proyecto del Foro de las Estrellas en este punto podría convertirse en un importante motor de desarrollo, pero insistió en que se requiere complementar la oferta existente con el establecimiento de negocios y plazas de servicios en la avenida principal para incentivar un flujo constante de personas.

González explicó que la percepción de lejanía que algunos ciudadanos aún mantienen respecto a la Isla San Marcos, ubicada a escasos dos kilómetros del perímetro ferial, es meramente una cuestión de apreciación, dado que el crecimiento urbano de Aguascalientes ya ha integrado por completo esta zona a la mancha de la ciudad. Para contrarrestar esto y reactivar la economía local, la funcionaria adelantó que ya se encuentran en pláticas y trabajando en un proyecto conjunto para atraer a inversionistas que se animen a emprender en este sector.

Asimismo, puso como ejemplo el caso de los nuevos fraccionamientos, los cuales detonan su movimiento de inmediato gracias a la construcción de plazas de servicios, un modelo que considera urgente replicar en esta importante avenida.