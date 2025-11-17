Cae presunto distribuidor de drogas en Boulevares

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Policías estatales detuvieron en el fraccionamiento Boulevares a un hombre señalado como presunto distribuidor de drogas, luego de que un binomio canino localizara tres bolsas con hierba verde con características de marihuana al interior de su vehículo.

El operativo ocurrió sobre la avenida Prolongación Paseo de la Asunción, donde elementos del Grupo Especial K9 detectaron un Nissan blanco con placas fuera de vigencia y ordenaron detener su marcha. Al acercarse al conductor, identificado como Edmundo N., de 38 años, los oficiales notaron una actitud evasiva, por lo que procedieron a realizar una inspección preventiva.

De manera simultánea, el ejemplar “Iron”, perro especializado en detección de sustancias ilícitas, realizó una revisión en el automóvil y marcó el interior. Ahí fueron localizadas tres bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y seca con características de marihuana, con un peso aproximado de 37 gramos.

Tras el hallazgo, Edmundo N. fue asegurado y trasladado junto con el vehículo y la droga ante el agente del Ministerio Público del fuero común, donde se definirá su situación jurídica conforme a derecho.