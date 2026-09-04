Cae presunto estafador de comercios en Aguascalientes: engañaba a empleados con falsos pagarés

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Policía Municipal, implementaron un operativo de búsqueda y localización para tratar de dar con el paradero de un sujeto señalado como presunto responsable de diversos robos registrados en establecimientos comerciales de la ciudad.

De acuerdo con los reportes recibidos por los elementos policiales, el sujeto ingresaba a diferentes negocios y manifestaba a los empleados que había sido enviado para entregar unos pagarés, solicitándoles dinero en efectivo a cambio de dichos documentos. Una vez que los empleados realizaban la entrega, el individuo salía del establecimiento y se retiraba del lugar.

Entre los establecimientos afectados se encuentra un negocio ubicado sobre la calle Díaz de León, así como una farmacia y otro establecimiento sobre avenida Universidad, donde presuntamente habría utilizado el mismo método para obtener dinero en efectivo.

Ante los diferentes reportes, elementos de la Policía Municipal dieron seguimiento al caso mediante las cámaras de vigilancia del C4 Municipal, así como a través de la información proporcionada en los reportes realizados por los afectados, logrando establecer posibles rutas de desplazamiento del presunto responsable.

Fue así como los oficiales implementaron un operativo de búsqueda que permitió localizar y asegurar a quien dijo llamarse José de 62 años de edad, sobre la calle Brasil y avenida Convención, en las inmediaciones de la Central Camionera, donde presuntamente pretendía salir del Estado.

Tras su aseguramiento, José fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y se determinará su situación jurídica conforme a derecho.