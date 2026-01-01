Cae sujeto con 34 gramos de droga en Asientos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos del Mando Coordinado lograron la detencion en calles del municipio de Asientos de una persona de sexo masculino que tenía en su poder un envoltorio que contenía sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal que dio un peso aproximado de 34 gramos.

Oficiales del Mando Coordinado que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en calles de la comunidad de Ciénega Grande, Asientos, detectaron a una persona de sexo masculino que al percatarse de la presencia de los policías actuó de manera evasiva motivo por el que le indicaron detuviera su marcha para proceder a realizar una inspección preventiva.

El sujeto dijo responder al nombre de Juan N de 45 años de edad, durante la inspección corporal preventiva que le practicaron le detectaron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico que contenía en su interior sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal que dio un peso aproximado de 34 gramos.

Finalmente, Juan N fue trasladado junto con el envoltorio asegurado ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.