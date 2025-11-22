Caen sujetos con marihuana en Calvillo

Redacción

Calvillo.-Gracias a las labores de prevención que llevan a cabo uniformados de la Policía Estatal en coordinación con Policías Municipales de Calvillo lograron la detención en calles de la colonia Las Flores de dos personas que tenían en su poder cerca de 350 gramos de hierba verde con las características propias de la marihuana, motivo por el que fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Durante los recorridos de vigilancia que se llevan a cabo en cada uno de los municipios de nuestra entidad, oficiales de la corporación estatal en coordinación con policías preventivos del municipio de Calvillo se encontraban realizando su recorrido de vigilancia sobre la calle Prolongación 5 de mayo en la Colonia La Flores cuando detectaron a dos personas que al percatarse de la presencia de los policías actuaron de manera evasiva e inclusive intentaron darse a la fuga corriendo motivo por el que fueron detenidos metros adelante.

El primero de los individuos dijo responder al nombre de Moisés N de 30 años de edad, le detectaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente qué contenía en su interior hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, que dio un peso aproximado de 200 gramos.

El segundo de los detenidos dijo responder al nombre de José N de 27 años de edad, entre sus pertenencias le fue localizada una bolsa de plástico que contenía en su interior hierba verde y seca con las características propias de la marihuana que dio un peso aproximado de 170 gramos.

Finalmente ambos detenidos fueron trasladados junto con las bolsas que contenían la hierba verde al parecer marihuana ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho debido a que se inició una carpeta de investigación en su contra.