Calvillo lleva Martes Ciudadano a San Tadeo 

Redacción

Calvillo, Ags.- El Ayuntamiento encabezado por el presidente municipal Daniel Romo Urrutia, llevó a la comunidad de #SanTadeo el programa #MartesCiudadano, un espacio de cercanía y diálogo directo en el que las autoridades municipales escucharon las principales inquietudes, necesidades y propuestas de las y los vecinos.

Durante esta jornada también se acercaron servicios básicos de salud por parte del Distrito Sanitario 3, la Caja Móvil de OOSAC, así como asesoría e información a través de la Casa del Bien Común, el ICTEA, la PROESPA y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, facilitando el acceso a trámites, servicios y orientación.

Seguimos trabajando cerca de nuestra gente, llevando el Gobierno de Calvillo a cada comunidad y atendiendo de manera directa sus necesidades.

#LegadoParaMiGente