26 C
Aguascalientes
15 noviembre, 2025
Tendencias

Aprovecha el buen fin en la Expo Mueble 2025 de…

2 menores provocan choque, protagonizan persecución y vuelcan en Pensadores

Avanza MIAA en la rehabilitación de la red sanitaria de…

(Videos)Miles se movilizan en Aguascalientes: Generación Z y Movimiento del…

Mató a su esposa y luego se inmoló en Aguascalientes

Revelan significado detrás del gesto de los perros al mostrar…

Acusan utilización de vehículo oficial de la SSPE en convivio…

Forma parte de la Policía Municipal de Jesús María

Ya se recolectan firmas para contar un nuevo municipio en…

Suena otro DT argentino para suplir a Gago en Necaxa

Calvillo presente en el segundo día de actividades del Tianguis de Pueblos Mágicos

 Redacción

Hidalgo.-Así se vive el segundo día del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo, un encuentro que sigue llenando de color, tradición y orgullo cada rincón de este importante recinto.

Calvillo está presente, llevando su magia, su inigualable gastronomía, sus artesanías y la calidez de su gente a todas y todos los visitantes que se acercan a conocer lo que distingue a nuestro Pueblo Mágico.

En este tianguis, Calvillo reafirma por qué es uno de los destinos más representativos de México.

#LegadoParaMiGente