Calvillo presente en el segundo día de actividades del Tianguis de Pueblos Mágicos

Hidalgo.-Así se vive el segundo día del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo, un encuentro que sigue llenando de color, tradición y orgullo cada rincón de este importante recinto.

Calvillo está presente, llevando su magia, su inigualable gastronomía, sus artesanías y la calidez de su gente a todas y todos los visitantes que se acercan a conocer lo que distingue a nuestro Pueblo Mágico.

En este tianguis, Calvillo reafirma por qué es uno de los destinos más representativos de México.

