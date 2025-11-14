Calvillo presente en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos

Redacción

Calvillo.-En el marco del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos se realizó el evento Jornadas Académicas en el cual se realizó la presentación del “Turibus en los Pueblos Mágicos de México”, una iniciativa que busca fortalecer la experiencia turística en los destinos más emblemáticos del país.

Calvillo Pueblo Mágico, fue uno de los destinos seleccionados para recibir un nuevo Turibus, con lo cual sin duda impulsará el turismo en nuestro municipio, permitiendo a visitantes y familias disfrutar de recorridos más completos, cómodos y llenos de historia.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, agradeció a Marte Luis Molina Orozco, director general de Gestión Social de Destinos, y a Miguel Partida Puente, gerente comercial del Corporativo Turibus, por su apoyo y confianza en Calvillo, así mismo refrendó el compromiso de seguir sumando esfuerzos para fortalecer el turismo en la región.