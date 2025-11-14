14 C
Aguascalientes
15 noviembre, 2025
Tendencias

Acusan utilización de vehículo oficial de la SSPE en convivio…

Forma parte de la Policía Municipal de Jesús María

Ya se recolectan firmas para contar un nuevo municipio en…

Suena otro DT argentino para suplir a Gago en Necaxa

Repuntan robos por en comercios por el Buen Fin en…

Aguascalientes se une a la Marcha Nacional de este ¡Por…

Diabetes se coloca como 3ra causa de muerte en Aguascalientes 

Asegura CNTE en Aguascalientes que demandas no se han resuelto

Desconoce Arámbula sí gobierno de Aguascalientes solicitará deuda para 2026

Le vamos a dar con todo al PAN: Moreno

Calvillo presente en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos

 Redacción

Calvillo.-En el marco del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos se realizó el evento Jornadas Académicas en el cual se realizó la presentación del “Turibus en los Pueblos Mágicos de México”, una iniciativa que busca fortalecer la experiencia turística en los destinos más emblemáticos del país.

Calvillo Pueblo Mágico, fue uno de los destinos seleccionados para recibir un nuevo Turibus, con lo cual sin duda impulsará el turismo en nuestro municipio, permitiendo a visitantes y familias disfrutar de recorridos más completos, cómodos y llenos de historia.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, agradeció a Marte Luis Molina Orozco, director general de Gestión Social de Destinos, y a Miguel Partida Puente, gerente comercial del Corporativo Turibus, por su apoyo y confianza en Calvillo, así mismo refrendó el compromiso de seguir sumando esfuerzos para fortalecer el turismo en la región.