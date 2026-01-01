Cancelan presentación de Luis R. Conriquez en la Feria de Fresnillo por promover la apología del delito

Redacción

Zacatecas.-El show del intérprete de música regional mexicana Luis R. Conriquez, programado para finales de este mes en la Feria de Fresnillo, fue cancelado por decisión de las autoridades de Zacatecas. La determinación busca evitar la difusión de contenidos que hagan apología de conductas ilícitas, ajustándose a las normativas de seguridad vigentes a nivel local y nacional.

Durante una sesión de trabajo de la Mesa de Seguridad estatal, se determinó que la oferta artística del evento no debe incluir exponentes vinculados a letras o mensajes que vulneren los criterios establecidos. A pesar de haber sido programado inicialmente, los mandos gubernamentales concluyeron que la propuesta del cantante no se adecua a los lineamientos requeridos para la celebración.

Tras la recomendación emitida a los organizadores del municipio de Fresnillo, las autoridades evaluarán la contratación de un espectáculo sustituto, coordinando el aspecto presupuestal para cubrir una nueva presentación o saldar los costos por la cancelación del contrato previo. Con esta medida, el gobierno estatal busca que los festejos sirvan como una herramienta para reconstruir el tejido social y promover la convivencia comunitaria.