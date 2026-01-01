Candidata de Morena a Sinaloa reporta que esta endeudada

Redacción

Sinaloa.-La virtual candidata de Morena a la gubernatura de Sinaloa, Imelda Castro, cuenta con un perfil financiero en el que sus pasivos superan a sus bienes declarados, tras una trayectoria de 18 años ocupando cargos en la función pública. Con antecedentes como dos veces diputada local por el extinto PRD, funcionaria municipal en Culiacán, servidora pública estatal y senadora en dos periodos —cargo al que solicitó licencia en junio pasado—, la legisladora ha reportado ingresos anuales como senadora de un millón 862 mil 727 pesos en su balance del año pasado.

En sus reportes patrimoniales correspondientes a 2022, Castro no incluyó bienes inmuebles a su nombre, aunque registró una hipoteca contratada en 2020 por un millón 162 mil 833 pesos, además de dos vehículos obtenidos mediante créditos por un millón 310 mil pesos en total entre 2018 y 2021. Para 2023, ingresó una modificación para incluir una vivienda de 131 metros cuadrados adquirida en 2020, mientras que en su última declaración dejó de registrar propiedades y vehículos, manteniendo únicamente una deuda hipotecaria de 2021 por un saldo superior al reportado inicialmente, sin declarar participación en empresas o fideicomisos.

La revisión del patrimonio de la exsenadora se da en el contexto de las designaciones internas de Morena, que esta semana comenzó a formalizar a sus coordinadores territoriales rumbo a los procesos electorales de 2027 en 17 entidades federativas.