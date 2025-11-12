Candidatas de Miss Universo sufren intoxicación alimentaria en Tailandia

Redacción

Tailandia.-A pocos días de la gran final de Miss Universo 2025, el glamur y la emoción que rodean al certamen se vieron opacados por una inesperada situación de salud. Varias concursantes que se encuentran en Tailandia, sede del concurso, reportaron haber sufrido una intoxicación alimentaria.

¿Quiénes son las aspirantes a Miss Universo intoxicadas?

El incidente, que comenzó a hacerse público a través de redes sociales, fue confirmado por el influencer y missólogo Jens Castro, quien dio a conocer los nombres de algunas de las afectadas.

Entre ellas se encuentran Alejandra Fuentes (Honduras), Mirna Caballini (Panamá), Brigitta Schaback (Estonia), Chandini Baljor (Guyana), Valeria Baladan (Uruguay), Kincső Dezsényi (Hungría), Karla Bacigalupo (Perú) y Fátima Bosch (México).

De acuerdo con reportes preliminares, varias de las reinas de belleza necesitaron atención médica inmediata y reposo, lo que les ha impedido participar en ciertas actividades oficiales del concurso, que incluyen ensayos, presentaciones y convivencias con patrocinadores.

¿Qué pasará con las afectadas?

La primera en pronunciarse fue Mirna Caballini, Miss Panamá, quien publicó una historia en Instagram para tranquilizar a sus seguidores:

Ayer estuve un poco indispuesta debido a una leve intoxicación alimenticia, pero gracias a Dios hoy me siento mucho mejor”, escribió la modelo, asegurando además que los médicos le recomendaron descansar.

Quiero dejar muy claro que todo está bajo control y que he recibido un acompañamiento impecable por parte de la organización”.

Por su parte, Alejandra Fuentes, representante de Honduras, confirmó su ausencia temporal en las actividades de grupo:

Me encuentro fuera de actividades ya que estoy mal de salud. Espero recuperarme pronto y reincorporarme a la competencia”, compartió.

Mientras tanto, Valeria Baladan, Miss Uruguay, aprovechó su cuenta oficial para advertir a sus compañeras:

Hay que tener cuidado con lo que comemos en países tan diferentes al nuestro”.

La representante de Estonia, Brigitta Schaback, mostró en una publicación su temperatura corporal en un termómetro junto al mensaje:

A mitad del certamen de Miss Universe con una intoxicación alimentaria”.

Aunque la Organización Miss Universo no ha emitido un comunicado formal, las concursantes coinciden en que han recibido atención médica oportuna y seguimiento constante.

El incidente ocurre en medio de una edición ya marcada por controversias, incluyendo la reciente salida del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil de sus funciones dentro del certamen, tras verse obligado a ofrecer una disculpa pública luego de comentarios polémicos.

¿Cuándo es la final de Miss Universo?

A pesar del susto, las concursantes afectadas han manifestado su intención de recuperarse a tiempo para la gran final del próximo 21 de noviembre, que se celebrará en el Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok.

La final será transmitida en horario estelar en América, donde millones de fanáticos del certamen esperan con entusiasmo conocer a la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Con la final a la vuelta de la esquina, las miradas del mundo siguen puestas en Tailandia, donde la belleza, el carisma y la determinación de las candidatas prometen convertir el certamen en un evento inolvidable, a pesar de los obstáculos.

Con información de Excélsior