Capacita IMSS Aguascalientes a su personal para mejorar compras y servicios médicos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes reforzó la profesionalización de su personal con un curso sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y un diplomado en Ciencia de Datos, con el propósito de optimizar los procesos de compra, abasto y atención médica a los derechohabientes.

Durante el curso en materia de adquisiciones y estudios de mercado, se abordaron temas como planeación, contratación, evaluación de propuestas, pago y recepción de bienes, con el objetivo de garantizar prácticas transparentes y eficientes, alineadas a la normatividad del sector público.

De forma paralela, los egresados del diplomado en Ciencia de Datos fortalecieron sus conocimientos en vigilancia epidemiológica, validación de información y detección de inconsistencias en los sistemas institucionales. También adquirieron bases en modelado, algoritmos de aprendizaje automático y comunicación de resultados, con aplicación directa en las Unidades de Medicina Familiar y Hospitales Generales de Zona.

El titular del IMSS en el estado, Misael Ley Mejía, encabezó las clausuras y subrayó que estos procesos formativos “simbolizan el compromiso del IMSS en Aguascalientes con la mejora continua, la profesionalización y la innovación en el servicio público, siempre de la mano de la legalidad y la transparencia”.

Agregó que la capacitación responde a una necesidad institucional clara: “fortalecer las competencias técnicas y normativas del personal en áreas críticas para la operación del Instituto”.

A su vez, Suemy Angélica Meza Zamora, titular de la jefatura de Desarrollo de Personal, destacó que el IMSS mantiene una estrategia permanente para dotar a su personal de herramientas que impactan directamente en la calidad de la atención a los usuarios.

Entre los participantes se incluyó personal de Abasto, Construcción, Conservación y Servicios Generales, así como integrantes de la Coordinación de Información y Análisis Estratégico.