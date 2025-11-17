Capacitan en materia de justicia cívica en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- El Ayuntamiento dio por concluidos los trabajos de capacitación del Modelo Homologado de Justicia Cívica y su Aplicación, un proceso formativo que durante una semana reunió a personal operativo, administrativo y directivo comprometido con fortalecer la atención a la ciudadanía y consolidar un municipio más seguro, cercano y justo.

Esta capacitación permitió compartir conocimientos, unificar criterios y reflexionar sobre la importancia del papel que cada servidor público desempeña en la construcción de una convivencia social armónica.

Durante su mensaje, el presidente municipal de Jesús María, César Medina, reconoció el esfuerzo y disposición del personal participante y destacó que la capacitación constante es indispensable para brindar servicios de calidad, garantizar acciones alineadas al marco legal y fortalecer los valores que rigen el servicio público.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre la Dirección de Justicia Cívica y la Guardia Civil Municipal, áreas que comparten la responsabilidad de promover la prevención y la convivencia social. Recordó que el Reglamento de Justicia Cívica, creado en 2023, ha sido perfeccionado con mejoras constantes orientadas a su correcta aplicación.

Por su parte, el titular de la Dirección de Justicia Cívica, Antonio Muñoz Solano, destacó que el área se ha consolidado como una de las de mejores prácticas a nivel estatal, reflejo del compromiso, profesionalismo y vocación de servicio de su personal. Resaltó además los programas de Prevención de Reincidencia, Atención a Adolescentes e Intervención Comunitaria, pilares que fortalecen el modelo local.

En la ceremonia de clausura estuvieron presentes el coordinador del Proyecto de Justicia Cívica, Francisco Israel Hernández Fernández y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Mauricio de la Serna Hernández, quienes reconocieron los avances del municipio en materia de profesionalización y modernización de la justicia cívica.