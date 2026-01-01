Captan a “El Tuna” y compañía robando una casa en Pintores Mexicanos, en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Tremenda sorpresa se llevó un aguascalentense que radica en los Estados Unidos, luego de que al revisar las cámaras de seguridad de su domicilio, captara el momento exacto en el que sus propios vecinos ingresaban a robar.

​Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Pintores Mexicanos, zona donde opera una conocida “fichita” apodada “El Tuna”.

​De acuerdo con los reportes, “El Tuna”, en complicidad con otro sujeto, aprovechó la ausencia del propietario para violar los accesos del inmueble. Una vez adentro, los hampones “hicieron su agosto” y saquearon la propiedad, logrando apoderarse de una pantalla de televisión, ropa diversa, calzado, bicicletas y una cantidad no especificada de dinero en efectivo.

​Lo que los delincuentes no sabían es que el afectado monitoreaba su hogar desde el extranjero mediante un sistema de videovigilancia. Al percatarse del atraco en tiempo real y reconocer plenamente a los ladrones como habitantes de la misma zona, dio aviso a las autoridades y familiares para que acudieran al sitio.

​Vecinos del fraccionamiento exigen mayor patrullaje a la policía, ya que aseguran que “El Tuna” y su banda tienen asolada la colonia. Las grabaciones de seguridad ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para integrar la carpeta de investigación correspondiente y lograr la captura de los responsables.