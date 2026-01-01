Capturan a aguascalentense tras atentado con bomba en límites de Zacatecas y Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un ataque armado sacudió la zona limítrofe entre Aguascalientes y Zacatecas luego de que se registrara una agresión directa con una bomba de fabricación casera instalada en una motocicleta, la cual dejó como saldo dos personas heridas y la detención de un presunto implicado en las inmediaciones del municipio de Villa García.

El Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que las fuerzas de seguridad integradas en la Mesa Estatal de Construcción de Paz lograron interceptar y arrestar al sospechoso, identificándolo formalmente como originario del estado de Aguascalientes.

El comunicado oficial ofreció una disculpa pública a los vecinos de Villa García por los momentos de zozobra provocados por el agresor foráneo.

Respecto a las víctimas, se informó que la explosión dejó lesionados a un civil y a un elemento de seguridad. Ambos recibieron atención médica inmediata y su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene plena coordinación con la Fiscalía de Aguascalientes para avanzar en las investigaciones y determinar la ubicación exacta donde inició el ataque.

Debido a que la agresión ocurrió en la franja fronteriza entre ambas entidades, los peritajes vigentes definirán cuál jurisdicción asumirá el procesamiento legal del detenido.