Casi 10 denuncias diarias por narcomenudeo en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un promedio de 9.9 denuncias diarias por narcomenudeo se registró en Aguascalientes durante los primeros siete meses de 2026, al contabilizarse 2 mil 99 casos entre enero y julio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los registros corresponden a casos de posesión simple, sin denuncias clasificadas específicamente como narcomenudeo con fines de venta.

Pese al promedio diario, las cifras muestran una disminución considerable respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 5 mil 175 denuncias. Esto representa una reducción de 3 mil 76 casos, equivalente al 59.4 por ciento.

Por mes, enero concentró la mayor cantidad de registros de este año, con 389 denuncias, seguido de marzo y junio, con 312 casos cada uno. En febrero se contabilizaron 303; abril tuvo 243; mayo, 252, y julio cerró con 288.

De esta manera, aunque el narcomenudeo mantiene presencia en las estadísticas de seguridad de la entidad, los datos oficiales reflejan una reducción de casi seis de cada diez denuncias en comparación con el año anterior.