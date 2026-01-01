Casi 20 mil sin empleo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante el segundo trimestre de 2026, Aguascalientes registró 19 mil 152 personas desocupadas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

Se destaca que del total de las personas desocupadas en la entidad, 13 mil 899 se concentran en la zona metropolitana que abarca los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo.

La entidad reportó una tasa de desocupación de 2.6 por ciento, ligeramente por debajo del promedio nacional, que fue de 2.7 por ciento, según el informe oficial.

En el periodo abril-junio, Aguascalientes contabilizó 711 mil 129 personas ocupadas, mientras que la tasa de participación laboral alcanzó 59.7 por ciento.

El resto de los indicadores muestran que la entidad tuvo una tasa de 7.4 por ciento de ocupación parcial y desocupación, mientras que la presión general fue de 4.7 por ciento.

Asimismo, la tasa de trabajo asalariado se ubicó en 75.1 por ciento, la subocupación en 3.6 por ciento, las condiciones críticas de ocupación en 31.8 por ciento, la informalidad laboral en 42.5 por ciento y la ocupación en el sector informal en 22.4 por ciento.

Los datos corresponden al segundo trimestre de 2026 y fueron difundidos por el INEGI.

Fotografía realizada con IA