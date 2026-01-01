Casi 400 fallecidos y más de mil 400 desaparecidos deja colapso glaciar entre Nepal y el Tíbet

Redacción

Nepal.-Un desprendimiento de masa helada a más de 5 mil metros de altitud generó una corriente de lodo y escombros que arrasó comunidades en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, dejando un saldo preliminar conjunto de 392 personas fallecidas y cerca de mil 400 desaparecidas. Datos del Servicio Geológico de Estados Unidos y del Ministerio de Recursos Naturales de China señalan que el colapso provocó una señal sísmica de magnitud 5.2 al descender más de mil metros sobre la cuenca del río Lhende Khola, alcanzando el paso fronterizo de Gyirong en siete minutos y provocando crecidas de hasta nueve metros en cuestión de media hora en el cauce del río Trishuli.

En el lado nepalí se contabilizan 389 víctimas mortales y 910 personas sin contacto, entre las que figuran 517 ciudadanos extranjeros de 30 nacionalidades —incluidos 178 indios, 65 estadounidenses, 53 ucranianos, 35 australianos, 33 británicos y entre tres y cuatro españoles—, además de 127 nepalíes residentes en el exterior, 85 efectivos de seguridad y pobladores locales. Por su parte, en la vertiente tibetana las autoridades registran tres decesos y 558 personas no localizadas, mientras cerca de 13 mil efectivos militares y de rescate han logrado poner a salvo a más de mil 500 afectados por vía aérea y terrestre.

Las labores de auxilio se desarrollan en medio de alertas por un posible segundo desbordamiento, debido a un embalse natural de dos millones de metros cúbicos de agua formado por la acumulación de escombros de 50 metros de altura en el río Lhende. Ante el riesgo de un rompimiento hacia el 1 de septiembre, se han iniciado evacuaciones preventivas en poblaciones ribereñas del Tíbet y Nepal, en tanto la Organización Mundial de la Salud estima que cerca de 10 mil familias requieren asistencia humanitaria prioritaria en el distrito de Rasuwa.