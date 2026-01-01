Celebra Municipio de Aguascalientes el Día del Abuelo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Entre música, baile y aplausos, alrededor de 3 mil abuelitas y abuelitos disfrutaron del evento que el Municipio de Aguascalientes organizó con motivo del Día del Abuelo, donde el presidente municipal, Leo Montañez reconoció a las y los adultos mayores como los pilares de la familia y de la comunidad.

En su mensaje, Leo Montañez reconoció el papel fundamental de las y los abuelos en la vida familiar, “los abuelitos son el corazón, nos han forjado con sus valores y principios , ustedes nos han enseñado a seguir adelante a pesar de las adversidades” dijo. Asimismo, agradeció la voluntad y disposición de la gobernadora Tere Jiménez para hacer equipo por un mejor Aguascalientes y el bienestar de su gente.

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal, estableció la importancia de la labor de los abuelitos quienes nos brindan sus consejos, sus cuidados y su amor. También habló del importante trabajo coordinado que se realiza con el Municipio de Aguascalientes.

El evento, que se realizó en el centro de convenciones de la Isla San Marcos, estuvo lleno de alegría, música y actividades recreativas, donde los adultos mayores fueron los protagonistas, agradeciéndoles su ejemplo, sabiduría y amor incondicional, asimismo se refrendó el compromiso de la actual administración municipal de seguir trabajando todos los días para brindarles condiciones de bienestar y que cada uno de ellos siga siendo parte activa de la vida de nuestra ciudad.

Acompañaron al presidente municipal en este festejo Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal, Hugo Aguilera Cordero, director general del DIF Municipal, así como los síndicos Yadira Azucena Salas Aguilar y Octavio Alberto Ozuna, los regidores Martha González Estrada, Myrna Fabiola Valdivia López, Leslie Atilano Tapia, Cindy Ruvalcaba de Loera, Karla Espinoza Esparza, Juan Carlos Espinoza Esparza y María de Jesús Ramírez Castro, titular del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores.