Cero tolerancia a la corrupción en Rincón de Romos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Rincón de Romos, Erick Muro Sánchez, advirtió que su administración no permitirá actos de corrupción dentro de la corporación de seguridad pública, luego de la difusión de un video en el portal ElClarinete.Com donde se observa a un oficial municipal recibiendo dinero de un ciudadano y entregándole una placa a cambio.

Tras la publicación del material, el presidente municipal sostuvo una reunión con el secretario de Gobierno y el director de Seguridad Pública para analizar el caso, el cual fue turnado a la Comisión de Honor y Confianza.

Muro Sánchez reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, subrayando que no habrá espacio para quienes traicionen la confianza ciudadana ni para prácticas que dañen la imagen de la corporación y del Ayuntamiento.