Checa cómo se llaman las bolas rojas de los cables de alta tensión y para qué sirven

Redacción

Ciudad de México.-Es posible que, durante un viaje en carretera, alguna vez hayas visto unas bolas de color naranja o rojo colgando de cables eléctricos en zonas rurales o cerca de aeropuertos. No se trata de un componente eléctrico, sino de un elemento que se añade por motivos de seguridad.

Estas bolas, llamadas balizas de señalización visual esféricas o esferas de balizamiento, tienen como función principal evitar accidentes aéreos. Están diseñadas para hacer visibles las líneas eléctricas a las aeronaves que vuelan a baja altitud, como helicópteros, avionetas de fumigación, globos aerostáticos o servicios de emergencia. En condiciones de baja visibilidad, los cables de alta tensión pueden ser difíciles de percibir por los pilotos, representando un riesgo mortal. Gracias a su color y su tamaño, sirven de excelente guía.

Normativa para su correcto uso en España

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es la encargada de regular el uso de estas balizas en España, señalando que deben situarse “siempre en posiciones bien visibles, para de ese modo definir la forma general del objeto. Serán identificables en tiempo despejado desde una distancia de 1.000 metros por lo menos, en caso de objetos que se vean desde el aire, y 300 metros en todas las direcciones de aproximación de las aeronaves”.

La institución afirma además que las balizas “deberían ser de un solo color“. “Cuando se utilicen de color blanco y rojo o blanco y anaranjado, las balizas deberían alternarse. El color seleccionado debería contrastar con el fondo contra el cual hayan de verse”, subrayan.

“La forma de las balizas será tan característica como sea necesario, a fin de evitar su confusión con otras empleadas en la indicación de cualquier otra información, y no deberán aumentar el peligro que presenten los objetos que señalen”, añaden desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. “En líneas eléctricas elevadas o cables, las balizas deberían ser esféricas y de diámetro no inferior a 60 centímetros“, matizan.

Estos elementos suelen estar fabricados con materiales ligeros, pero muy resistentes, como poliéster con fibra de vidrio o polietileno de alta densidad, y tienen un peso de entre 5 y 7 kilos.

Con información de Pixel