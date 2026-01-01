Checa los horarios para eclipse lunar éste jueves en México

Redacción

El mes de agosto cerrará con un destacado espectáculo astronómico. Durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, se registrará un eclipse lunar parcial que podrá apreciarse a simple vista desde gran parte del continente americano, así como en regiones de Europa, África y el océano Pacífico.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el fenómeno alcanzará una cobertura del 96.3 por ciento del disco lunar dentro de la umbra —la zona más oscura de la sombra terrestre—. Al no quedar cubierta en su totalidad, el evento se clasifica técnicamente como un eclipse parcial profundo, perteneciente a la serie Saros 138.

Horarios y visibilidad para el centro de México

Para los observadores ubicados en el tiempo del centro de México, las fases clave del evento se desarrollarán durante la noche del jueves:

Inicio de la fase parcial: 20:33 horas, momento en que la umbra comenzará a morder el disco lunar.

Punto máximo: 22:13 horas (4:13 UTC del 28 de agosto), instante de mayor oscurecimiento.

Término de la fase parcial: 23:52 horas, tras lo cual la Luna terminará de cruzar la penumbra en la madrugada.

El intervalo óptimo para el avistamiento se situará entre las 20:30 y las 23:50 horas.

Efecto «Luna de Sangre»

Pese a no ser un eclipse total, la porción del satélite sumergida en la umbra adquirirá una tonalidad rojiza o anaranjada. Este fenómeno ocurre porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul del Sol y permite que solo las longitudes de onda rojas se refracten hacia la superficie lunar. La intensidad de este tono dependerá de la cantidad de nubes y partículas en la atmósfera.

A diferencia de los eclipses solares, este evento no representa ningún riesgo para la vista y no requiere filtros especiales, aunque el uso de binoculares o telescopios pequeños permitirá apreciar mejor los detalles del relieve lunar bajo la sombra de la Tierra.

Con información de El Financiero.

Foto: X.