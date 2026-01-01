Checa por qué los chihuahuas enfrentan a perros grandes

Redacción

Ciudad de México.-El comportamiento reactivo de los perros chihuahua ante ejemplares de mayor tamaño encuentra su explicación en la estructura de su sistema nervioso y en su composición genética. De acuerdo con investigaciones en la materia, las razas de compañía tipo “toy” poseen la mayor tasa de encefalización relativa entre los caninos, lo que significa que el volumen de su cerebro es considerablemente superior en proporción a su masa corporal de apenas dos kilogramos, a diferencia de razas de trabajo como los huskies, cuyo encéfalo es proporcionalmente más pequeño.

Esta particularidad anatómica genera una percepción intensificada del entorno que deriva en conductas características de la raza, tales como hiperreactividad ante desconocidos, marcada territorialidad y propensión a la ansiedad por separación. Especialistas señalan que estos patrones no corresponden a una agresividad nata, sino a un procesamiento nervioso que interpreta el medio exterior como una amenaza constante debido a su reducida dimensión física.

A la par de su desarrollo neurológico, el origen del tamaño de esta raza responde a la presencia del gen IGF1, una variación que limita el crecimiento y cuya antigüedad se remonta a miles de años tras ser localizada en los restos de un lobo siberiano ancestral. Dicha variante genética existía en el medio natural previa a la domesticación canina, por lo que la crianza selectiva posterior consolidó la combinación de un cuerpo reducido, un legado genético prehistórico y un cerebro de alta actividad reactiva.