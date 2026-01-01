Checa por qué no se deben pisar a las cucarachas

Redacción

Ciudad de México.-Pisar una cucaracha no es ninguna buena idea para arrasar con ellas; al contrario, podrías cometer un gran error. ¡Así como lo lees! Deja de hacerlo, aquí te decimos tres razones por las que no debes pisar a las cucarachas por nada del mundo.

¿Qué pasa si piso una cucaracha?

Aunque pisar a las cucarachas podría parecer una acción inofensiva o una solución rápida para eliminarlas, lo cierto es que es contraproducente. ¿La razón? Al hacerlo, liberas huevecillos de cucarachas que se adhieren a la suela de tus zapatos, transportándolos a tu hogar, sin darte cuenta. Estos huevos pueden eclosionar, causando una infestación indeseada.

Además, las cucarachas son portadoras de bacterias como la salmonella y el estreptococo. Al aplastarlas, estos patógenos pueden dispersarse en el aire y superficies, aumentando el riesgo de causar enfermedades respiratorias, así como gastrointestinales.

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Por si fuera poco, las cucarachas pueden sobrevivir a presiones extremas, soportando hasta 900 veces su peso. Esto significa que pisarlas no siempre garantiza su eliminación y podrían escapar aunque tú creas que ya están muertas.

¿Qué hago si pisé una cucaracha?

Si accidentalmente pisaste una cucaracha, es importante limpiar adecuadamente la suela de tu calzado, sobre todo para no llevar sus huevecillos de cucarachas a tu casa. Utiliza un cepillo con agua caliente y jabón para eliminar cualquier residuo sobre tu calzado.

Posteriormente, desinfecta con una solución de cloro diluido o alcohol al 70% para asegurar la eliminación de bacterias y posibles huevecillos de cucarachas.

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Además, limpia la superficie donde ocurrió el incidente con desinfectante. Esto previene la propagación de patógenos, reduciendo el riesgo de vivir una plaga de cucarachas en tu hogar. La higiene es muy importante para evitar problemas de salud por cucarachas.

¿Por qué son resistentes las cucarachas?

Las cucarachas son insectos extremadamente resistentes debido a su biología y adaptabilidad. Tanto así que son capaces de sobrevivir sin comida durante un mes y sin agua por una semana. Además, su capacidad para ralentizar el ritmo cardíaco y respirar por tráqueas les permite sobrevivir sin cabeza durante varios días. ¡Una locura!

Otro factor que contribuye a su resistencia es su rápida reproducción. Una sola hembra puede producir hasta 400 descendientes en su vida. Esto, combinado con su capacidad para desarrollar resistencia a insecticidas, hace que las infestaciones sean difíciles de erradicar.

Por estas razones, debes adoptar medidas preventivas y utilizar métodos de control efectivos para mantener a las cucarachas alejadas de tu hogar. ¡Nunca pises a las cucarachas!

Con información de Excélsior