Checa qué hacer para que los pelos de perro y gato no se adhieran a la ropa

Ciudad de México.-Tener una mascota implica asumir diversas responsabilidades y adaptarse a ciertos cambios en la vida cotidiana. Compartir el hogar con un animal de compañía no solo brinda alegría, sino también múltiples beneficios para la salud física y emocional.

Sin embargo, uno de los inconvenientes más comunes entre los dueños de perros o gatos es la presencia constante de pelos en la ropa, aquí te contamos los secretos para no sucumbir al pánico.

Guía práctica para limpiar y evitar que se adhieran

Esta situación, aunque habitual, puede resultar molesta. Por ello, existen algunos métodos caseros y sencillos que ayudan a eliminar eficazmente el pelo de las prendas y a prevenir que se adhiera con facilidad.

De acuerdo con el portal Patas en Casa, existen varios trucos prácticos que facilitan la limpieza de las prendas afectadas por el pelo de las mascotas:

Bayetas de microfibra

Pásala por la prenda y enjuágala después con agua y jabón. Este paño tiene propiedades antiestáticas.

Rollo adhesivo o cinta

Pasa por tu prenda un rodillo quita pelusa o un pedazo de cinta adhesiva grande para levantar los pelos de la tela.

Guantes de látex húmedos

Moja unos guantes de látex para lavar y pásalos por la ropa con movimientos cortos.

Trapo con suavizante diluido

Humedece un trapo con una mezcla de agua y suavizante y pásalo por la prenda.

Aire frío del secador

Aplica aire frío con el secador en la prenda, con este proceso el pelo se despega y cae al suelo, por último, se recomienda pasar la aspiradora.

Finalmente, también es recomendable tener la costumbre constante de peinar a tu perro o gato a diario, ya que esto reducirá la constante caída de pelo y evitará que impregne tu ropa.

Con información de El Informador