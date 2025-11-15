Checo Pérez podrá probar el auto de Cadillac a principios de enero

Redacción

Ciudad de México.-El piloto mexicano Checo Pérez y su compañero Valtteri Bottas, de la escudería Cadillac, realizarán la primera prueba de su monoplaza de Fórmula 1 antes del inicio de la pretemporada en Barcelona, ??que se celebrará del 26 al 30 de enero.

El monoplaza de Checo y Bottas, con motor Ferrari, arrancará sus motores por primera vez "en menos de 50 días", según declaró el director del equipo, Graeme Lowdon en el Gran Premio de Brasil; es decir, antes de Navidad.

La primera prueba en pista del coche está programada para enero. Cadillac podría entonces recorrer hasta 200 km con su nuevo monoplaza, de acuerdo con el portal motorsport.com

"Todo marcha según lo previsto", declaró Lowdon. "De hecho, arrancaremos el motor por primera vez en menos de 50 días, y el coche rodará por primera vez en enero del próximo año. Después, realizaremos pruebas a finales de enero en Barcelona".

PRUEBAS

Checo Pérez registró espectaculares números a ritmo de carrera en el circuito de Imola a pesar de ser solamente su segundo día de pruebas con Cadillac a bordo del Ferrari SF-23, un auto sin actualizaciones y sin las condiciones propias de una carrera.

Checo registró un tiempo de 1:17.27 en su mejor vuelta este viernes, que sería suficiente para superar el récord oficial que ostenta Max Verstappen, que en este año hizo un tiempo de 1:17.988 en su Red Bull.

Aunque ese no es el objetivo de las primeras pruebas ni es un tiempo oficial, la escudería Cadillac y Checo tuvieron dos días muy provechosos, al completar el curso de actualización impartido por Ferrari.

En Imola, Cadillac pudo desarrollar a sus mecánicos junto a los del Cavallino Rampante, aprovechando la colaboración surgida por el suministro de la Unidad de Potencia.

El director de Cadillac, Graeme Lowdon, y el jefe de equipo, Peter Crolla, estuvieron ausentes este viernes, reportó el portal Motorsport. Los dos partieron anoche hacia Inglaterra, dejando el mando a Xavi Marcos, ingeniero jefe (y antiguo ingeniero de carrera de Leclerc). Alessandro Fusaro, actual ingeniero jefe de Charles Leclerc en Ferrari, estaba a cargo de los mecánicos.

