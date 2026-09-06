Chiefs, Broncos, y la pelea por el Oeste de la Conferencia Americana

Redacción

La AFC Oeste se posiciona como una de las divisiones más competitivas y cargadas de historias de cara a la temporada 2026 de la NFL. Con un nivel de talento que proyecta convertirla en un sector dominante de la conferencia, la división presenta un contraste de narrativas que abarcan desde el impacto mediático de novatos estelares hasta la revancha de mariscales de campo consolidados.

Entre los focos de atención más prominentes destaca el eventual debut de Fernando Mendoza con Las Vegas Raiders. Pese a que el equipo no cuenta con proyecciones para un récord ganador, la llegada del mariscal de campo de origen latino —reciente ganador del Heisman Trophy— ha generado una amplia expectativa que acapara reflectores en toda la división.

Asimismo, la división estará marcada por las historias de regreso de sus principales mariscales de campo tras un 2025 marcado por las lesiones:

Panorama franquicia por franquicia

Denver Broncos: En búsqueda de validar la postemporada Pese a que las casas de apuestas fijan su línea de victorias en 9.5 sugiriendo una regresión, el equipo de Sean Payton mantiene argumentos para competir. La incorporación del receptor Jaylen Waddle a la ofensiva y la solidez de una de las mejores defensivas secundarias de la liga perfilan a Denver con posibilidades reales de clasificar a los playoffs.

Kansas City Chiefs: La vigencia del núcleo competitivo Si bien la etapa de dominio absoluto ha dado paso a un panorama más disputado, la presencia de la dupla Andy Reid-Patrick Mahomes y la veteranía de Travis Kelce garantizan competitividad. La adición del corredor Kenneth Walker III complementa una ofensiva estructurada para asegurar un boleto a la postemporada.

Los Angeles Chargers: Ajustes en el esquema defensivo Tras lograr 11 victorias en la campaña previa, los Chargers enfrentan una transición técnica clave tras la partida de su coordinador defensivo Jesse Minter, ahora entrenador en jefe de los Baltimore Ravens. Chris O’Leary asume el mando de una defensiva que buscará sostener el balance para mantener al equipo en puestos de postemporada.

Las Vegas Raiders: Reestructuración a mediano plazo Bajo el mando del nuevo coordinador ofensivo Klint Kubiak, el equipo proyecta una mejoría con respecto a su desempeño en 2025. Pese a la expectación generada por Mendoza, la organización perfila el verdadero impacto de su reestructuración hacia el reclutamiento de 2027.

Con información de ESPN

Foto Instagram Patrick Mahomes.