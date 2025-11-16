Chile: Polarizada primera vuelta electoral a favor de Jara y Kast

Santiago, Chile. – La política chilena se encamina a una nueva y definitiva polarización, luego de que la candidata de la centroizquierda y militante comunista, Jeannette Jara, se impusiera en la primera vuelta de la elección presidencial con un estrecho margen sobre el ultraderechista José Antonio Kast.

Jara, exministra del actual gobierno de Gabriel Boric, obtuvo el 26% de los votos, superando al conservador Kast, quien logró el 24% de las preferencias. Ambos candidatos se enfrentarán ahora en una segunda vuelta que definirá el próximo inquilino del Palacio de La Moneda.

Jeannette Jara celebró su victoria en el centro de Santiago, enviando un mensaje claro sobre su estrategia para el balotaje: sumar las propuestas de los candidatos que quedaron fuera y atraer al electorado que no votó por las dos principales opciones. “La mitad de los chilenos y chilenas no votaron ni por mí ni por Kast, y desde mañana a ellos vamos a salir a hablarles”, aseguró la candidata a sus seguidores, apuntando al centro político y a la abstención.

En la zona oriente de la capital, los partidarios de José Antonio Kast—identificado con posturas ultraconservadoras y fundamentalistas religiosas—celebraron su paso a segunda vuelta por segunda elección consecutiva.

El respaldo a Kast no tardó en llegar desde otros sectores de la derecha. El candidato libertario Johannes Kaiser reconoció su derrota y anunció un apoyo explícito al republicano. “Nosotros cumplimos nuestra palabra y vamos a respaldar la candidatura de José Antonio (Kast) en la segunda vuelta”, afirmó.

La segunda vuelta se celebraría el 14 de diciembre.

Foto: X.