Choca taxi contra poste de alumbrado en Avenida Convención Norte

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías viales atendieron un hecho de tránsito tipo objeto fijo registrado la tarde de este martes en el cruce de la Avenida Convención de 1914 y la calle Cedro, en el fraccionamiento Circunvalación Norte.

El percance ocurrió alrededor de las 14:32 horas, cuando un vehículo de alquiler, conducido por Juan de 64 años de edad, circulaba sobre la Avenida Convención de 1914 de poniente a oriente, por el carril derecho.

Al arribar al cruce con la calle Cedro, el conductor perdió el control de la dirección hacia su derecha, provocando que el automóvil se impactara con su parte frontal contra un poste de alumbrado público.

Como consecuencia del percance se registraron daños materiales estimados en aproximadamente 70 mil pesos. La unidad fue retirada mediante el servicio de grúa y trasladada a la pensión.

Finalmente, los policías viales realizaron las diligencias necesarias en el sitio para documentar el hecho y determinar las circunstancias del accidente.