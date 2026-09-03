Chocan PRI y Movimiento Ciudadano por alianza opositora 

Redacción

Ciudad de México.- La propuesta del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, para conformar un frente amplio opositor junto al Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) con miras a los procesos electorales de 2027 y 2030, detonó un ríspido cruce de acusaciones entre las dirigencias del tricolor y del partido naranja.

El intento de acercamiento fue rechazado por el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, quien desestimó la convocatoria del líder priista al aseverar que “el PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera”.

Reproches y acusaciones de “esquirolaje”

La respuesta de Moreno Cárdenas no se hizo esperar. El dirigente del PRI reviró los señalamientos al aludir al excandidato presidencial y líder naranja, Jorge Álvarez Máynez, asegurando que él es quien “convoca a buenas borracheras”, al tiempo que calificó la negativa de MC como una estrategia para beneficiar al partido en el poder.

“Yo lamento enormemente la posición patética, triste que ha hecho ahora Movimiento Ciudadano porque están dejando claro que no están con México, ellos son unos esquiroles, ya dijeron que no van a ir y no es un tema con el PRI”, declaró Moreno en entrevista. “Ellos son esquiroles de Morena y nosotros vamos a hacer una campaña para darle a conocer al pueblo de México porque al dividir a las oposiciones es hacerle el servicio a Morena”.

La dispersión del voto en los estados

El presidente nacional del PRI sostuvo que la negativa de Movimiento Ciudadano a construir una candidatura de unidad fragmentará el voto de la oposición en plazas clave durante las próximas contiendas estatales.

“Yo les hago una pregunta muy clara: ¿será inteligente para las oposiciones poner un candidato del PAN en Sinaloa, uno del PRI y uno de Movimiento Ciudadano? ¿Tendrá Movimiento Ciudadano oportunidad de competir y ganar en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora? No tiene ninguna posibilidad, lo único que hacen es hacerle el servicio a Morena para dividir el voto”, cuestionó Moreno Cárdenas.

Con esta confrontación, el escenario para la construcción de un bloque unificado de oposición rumbo a las elecciones intermedias de 2027 se complica, dejando al descubierto las profundas diferencias estratégicas entre las fuerzas políticas ajenas al proyecto oficialista.

Con información de El Universal

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