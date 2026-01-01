Chocó contra un árbol en Calvillo y está al borde de la muerte

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Uniformados de la Policía Estatal de Carreteras en coordinación con Policías Municipales de Calvillo atendieron el reporte de accidente contra un árbol que se registró sobre la carretera número 70 federal, a la altura de la comunidad Sauz de los Vallín, en el municipio de Calvillo, que dejó como saldo una persona lesionada trasladada en código rojo a recibir atención médica al Hospital General de Calvillo.

El reporte del accidente se recibió la noche de este sábado en el que se informaba que sobre la carretera federal número 70 a la altura del kilómetro 37 + 500 en dónde se encuentra la comunidad Sauz de los Vallín en el municipio de Calvillo, un vehículo se había impactado contra un árbol, motivo por el cual se trasladaron de inmediato policías y paramédicos.

A su arribo localizaron impactado contra un árbol un vehículo de la marca Ford, F150, modelo 2013, en color blanco, con placas de circulación del Estado de Zacatecas, que era conducido por Eduardo N de 20 años de edad, resultando lesionado y trasladado a recibir atención médica en código rojo al Hospital General Calvillo.

Finalmente, del accidente se hizo cargo personal de la Guardia Nacional, el hecho de tránsito terrestre se atribuye al exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor, el cual salió de la carretera y se impactó contra un árbol.