Chofer degenerado y mano larga es detenido en Villa Montaña

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron al conductor de un vehículo de alquiler señalado de hacerle tocamientos a una pasajera, en hechos registrados en el fraccionamiento Villa Montaña.

De acuerdo con el reporte, los oficiales atendieron un llamado de auxilio en el que una mujer de 32 años de edad, identificada como Alicia, solicitó apoyo tras descender de un taxi. La afectada manifestó que durante el traslado hacia su domicilio ubicado en la calle Cerro Bonete, el chofer le enseñó sus partes íntimas y la tocó sin su consentimiento.

Tras recabar los datos y las características de la unidad, los policías implementaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar el vehículo en circulación sobre la Avenida Constitucionalistas, esquina con la calle Cerro Taita. Mediante comandos verbales y señales de la patrulla, le marcaron el alto al conductor.

Una vez que la víctima realizó un señalamiento directo, se llevó a cabo la detención de Juan “N” de 49 años de edad, a quien se le comunicaron los motivos de su arresto y los derechos que le asisten.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.