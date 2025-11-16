Choque de camión de carga en la 45 sur en Aguascalientes deja 1 muerto y 1 herido

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un chofer perdió la vida y su ayudante resultó lesionado luego de haber chocado sobre la carretera federal 45 sur de esta capital.

El percance con saldo fatal se verificó al filo de las 23:45 horas de este sábado sobre la citada vía en dirección de norte a sur, a unos metros de llegar al entronque de la comunidad Montoro.

El fallecido es un hombre de aproximadamente 40 años, cuyo cuerpo quedó al interior de la cabina del camión de carga seca.

En tanto que su acompañante del que se desconoce su identidad, por fortuna solo presentaba algunos golpes, debido a ello fue trasladado en una ambulancia del ISSEA al Hospital Tercer Milenio.

A unos metros fue localizado un automóvil Mazda rojo, sobre el camellón central y su conductor por fortuna ileso aunque fue detenido por personal de la Guardia Nacional.

Se estableció que el tripulante del automóvil Mazda, se desplazaba de norte a sur y repentinamente se cambió de carril sin fijarse l, causando que la pesada unidad perdiera el control hasta estamparse contra la barda de un predio, un árbol y un poste de la CFE, cuyo objeto metálico golpeó la cabeza del hombre y le arrebató la vida instantáneamente.

El ocupante del Mazda al observar que el camión se quedaba en los carriles trató de esquivar pero no pudo hacer nada y por el exceso de velocidad terminó en el camellón central junto a un árbol al que alcanzó a chocar.

Al lugar arribó personal de la Cruz Roja Mexicana, ISSEA, Bomberos del Estado y peritos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo y traslado al SEMEFO para la necropsia de ley.