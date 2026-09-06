Choque deja 1 herido de gravedad en carretera estatal 60 en Aguascalientes 

Redacción



Aguascalientes, Ags.- Uniformados de la Policía Estatal de Carreteras atendieron el reporte de accidente tipo choque lateral que se registró sobre la carretera estatal número 60 que dejó como saldo una persona de sexo femenino lesionada, la cual fue trasladada a recibir atención médica en código verde al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.



El reporte del accidente se recibió la noche de este sábado en el Servicio de Emergencia 911, en el que se informaba que sobre la carretera estatal número 60 a la altura del kilómetro 4 + 100 en el tramo comprendido entre la colonia La Florida y la comunidad San Nicolás de Arriba, se había registrado un choque entre una camioneta y un vehículo en el que había personas lesionadas, motivo por el que de inmediato se trasladaron oficiales de la Policía Estatal de Carreteras y paramédicos de ISSEA.



A su arribo localizaron en el lugar una camioneta marca Chevrolet, Silverado, en color rojo, modelo 2004, que era conducida por Javier N de 42 años de edad, además un automóvil marca Honda, Civic, en color gris, modelo 2019, con placas de circulación del Estado de Aguascalientes, que era conducido por Margarita N de 44 años de edad, la cual resultó lesionada, por lo que fue trasladada a bordo de la ambulancia ECO488 a recibir atención médica en código verde al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.



Finalmente, de acuerdo a los indicios en el lugar de los hechos, elementos de la Policía Estatal de Carreteras determinaron que el conductor de la camioneta marca Chevrolet, Silverado, en color rojo, circulaba en dirección de poniente a oriente y se incorpora sin precaución a la carretera estatal número 60, invadiendo el carril de circulación e impidiendo el libre tránsito del automóvil marca Honda, Civic, en color gris, lo que provoca ser impactado en su parte lateral izquierda por la parte frontal del automóvil marca Honda, Civic, que circulaba sobre la carretera estatal número 60 en sentido de circulación del sur a norte.