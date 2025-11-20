Christopher era buscado por tentativa de feminicidio y fue detenido en el Reencuentro

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías Estatales de Aguascalientes detienen a un sujeto sobre el que pesaba una orden de aprehensión vigente por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violación y violencia a partir de una relación de pareja, por lo cual tras su captura fue puesto a disposición de la autoridad ministerial a reserva que se trate de un homónimo.

Elementos de la corporación estatal que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia sobre la calle De la Naturaleza cruce con la calle Del Rey en el fraccionamiento Reencuentro del municipio de Aguascalientes, detectaron a una persona de sexo masculino que al percatarse de la presencia de los policías actuó de manera evasiva, motivo por el que detuvieron la marcha de la unidad para proceder a realizarle una inspección corporal preventiva.

Durante la revisión que se le practicó a quién dijo responder al nombre de Cristopher N de 23 años de edad, de manera simultánea sus datos fueron ingresados al Sistema Plataforma México en el C5i, arrojando minutos después que dicha persona contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violación y violencia a partir de una relación de pareja, motivo por el que en ese momento fue asegurado.

Finalmente, Christopher N, fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho y se descartaría si se trata de un homónimo.