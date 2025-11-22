Cielo despejado y ambiente gélido en Aguascalientes este Sábado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes tendrá un día mayormente seco, aunque también presentará un ambiente gélido matutino.

El pronóstico para este sábado en la entidad es de cielo medio nublado a nublado en general para la región, pero no se esperan precipitaciones en el estado.

La principal característica del clima de hoy será el notable contraste entre el ambiente matutino y el vespertino. Se espera un ambiente gélido a muy frío durante la mañana, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en las zonas altas.

Sin embargo, a medida que avance el día, el termómetro comenzará a elevarse, brindando una tarde con ambiente templado a cálido en la región.