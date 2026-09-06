Cierra diplomado en temas de responsabilidades administrativas

Aguascalientes, Ags.- El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), por conducto de su Instituto de Especialización en Justicia Administrativa (IEJA), clausuró el pasado viernes 4, en Aguascalientes, el Diplomado de Actualización de Temas Selectos en Materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el que 41 servidoras y servidores públicos concluyeron su formación. La ceremonia, realizada en las instalaciones del INEGI, estuvo encabezada por el Magistrado Presidente Andrés Ángel Aguilera Martínez, quien llamó a colocar la capacitación en el centro de la vida institucional.

“La capacitación no debe ser vista como un complemento de la función pública. La capacitación es parte esencial de la función pública”, afirmó. Un servidor público que se actualiza —agregó— está mejor preparado para responder a las necesidades de la sociedad; y al capacitar a las personas no solo se fortalece a los servidores, sino a las instituciones y, con ellas, a la confianza ciudadana.

Sobre el sentido del diplomado, el Magistrado Presidente pidió no reducir la responsabilidad administrativa a su cara punitiva. “La mejor manera de enfrentar las responsabilidades administrativas es prevenirlas mediante el conocimiento, la capacitación y la correcta actuación del servidor público”, señaló, al insistir en que conocer las obligaciones, identificar los riesgos y comprender las consecuencias de las decisiones permite prevenir conductas indebidas y construir instituciones más sólidas.

También se refirió a la argumentación jurídica y a la ética como parte de una profesionalización integral. Conocer la norma es indispensable, dijo, pero no basta: hace falta interpretarla y construir argumentos que expliquen y justifiquen las decisiones, porque una institución que argumenta bien sus determinaciones genera certeza, transparencia y confianza. A ello sumó la honestidad, la imparcialidad, la integridad y el compromiso con el interés público como principios que deben estar presentes en cada actuación.

El diplomado forma parte de la labor del IEJA, el brazo académico del TJACDMX creado en 2012 para formar a servidores públicos y al público en general en materia de justicia administrativa. Este año, el Instituto abrió su oferta educativa 2026 —que incluye especialidades, maestrías y un doctorado— en modalidad totalmente en línea, con lo que, en palabras del propio Tribunal, se elimina la barrera de la distancia y se garantiza el acceso a interesados de cualquier entidad de la República. La clausura en Aguascalientes es una muestra de esa vocación de acercar la profesionalización del servicio público más allá de la Ciudad de México.

El diplomado cobra particular relevancia en Aguascalientes, entidad que cuenta con una Ley de Responsabilidades Administrativas propia —vigente desde 2017 y reformada en febrero de 2026— e integrada al Sistema Estatal Anticorrupción, que a su vez forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. En ese marco, corresponde al tribunal de justicia administrativa local resolver las faltas administrativas graves. Actualizar a las y los servidores públicos en el conocimiento de sus obligaciones y en la correcta aplicación de la norma contribuye a una gestión más apegada a derecho, en beneficio de la ciudadanía.

En el presídium acompañaron al Magistrado Presidente el Mtro. Ángel José Trinidad Zaldívar, Titular del Órgano Interno de Control del INEGI, y el Dr. Miguel Ángel Manjarrez Téllez, Director de Posgrado del IEJA. Como parte del programa se entregaron reconocimientos a las y los 41 servidoras y servidores públicos que concluyeron el diplomado.

Al cerrar, el Magistrado Presidente subrayó que la profesionalización del servicio público no tiene fronteras institucionales ni territoriales y resumió la visión del Tribunal: “Cuando capacitamos a quienes sirven, fortalecemos a las instituciones. Cuando fortalecemos a las instituciones, fortalecemos la confianza ciudadana. Y cuando fortalecemos la confianza ciudadana, fortalecemos a México”.