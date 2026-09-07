Cierra Feria Universitaria de la UAA con espectáculo de luces

La Universidad Autónoma de Aguascalientes concluyó con gran éxito las actividades de la 31ª Feria Universitaria, consolidándose una vez más como un importante punto de encuentro cultural, académico, deportivo y social, tras reunir a miles de familias en Ciudad Universitaria del 2 al 6 de septiembre.

A lo largo de la jornada, las y los asistentes disfrutaron de una amplia oferta de más de 300 actividades que incluyeron la 28ª Feria del Libro, pabellones de emprendimiento, talleres infantiles, foros culturales y la tradicional carrera atlética en alianza con la Cruz Roja Mexicana.

El Mtro. en Derecho Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la UAA, encabezó la ceremonia de clausura acompañado por autoridades universitarias, destacando que la respuesta de la sociedad reafirma la vocación humanista de la institución.

“Gracias a cada una de las familias que vino a nuestra universidad a disfrutar. Esto consolida el valor más importante de la UAA: que somos una universidad humanista, donde primero y delante de todo están las personas”, expresó el rector antes de realizar la declaratoria formal de clausura a las 19:59 horas de este domingo 6 de septiembre.

Como broche de oro, el cielo del campus se iluminó con un espectáculo de drones y pirotecnia que cautivó a los asistentes. A través de figuras luminosas en el aire, la exhibición narró el recorrido que realiza cada estudiante desde su ingreso a las aulas hasta su titulación, rindiendo un homenaje a la identidad universitaria y recordando que, aunque los egresados sigan su camino, una parte de su historia se queda para siempre en la UAA.

Con este emotivo cierre, la Universidad Autónoma de Aguascalientes reafirma su carácter de institución que evoluciona sin perder su esencia, manteniendo las puertas abiertas a la sociedad e invitando a la comunidad a reencontrarse en la edición del próximo año.