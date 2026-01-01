CNTE demanda disculpa pública de diputado. ‘¿Por qué me voy a disculpar’, revira

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Aguascalientes protestaron en plena sesión legislativa del Congreso del Estado, la cual terminó por concluirse tras el acceso de docentes.

Encabezados por María de Jesús Rangel y Jorge Luis Martínez Ortiz, representantes de la CNTE, acompañados por una veintena de personas, se introdujeron de forma pacífica en el recinto; aunque con pancartas y externaron consignas en voz alta.

Particularmente cuestionaron abiertamente a Heriberto Gallegos Serna, diputado electo por el PRD y que ahora pertenece al llamado grupo mixto de la bancada oficial, a quien demandaron una disculpa pública por cuestionamientos hacia su organización.

Gallegos Serna, ex dirigente magisterial de Aguascalientes hace una década, se puso de pie de su curul y acudió a carearse con los docentes, de manera respetuosa, aunque sì les puntualizó: “¿Por qué me voy a disculpar?”.

La diputada panista Alma Medina Macías, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, también se acercó para recibir el documento de Martínez, quien antes lo leyó en voz alta en la zona de tribunas del pleno. “Exigimos que cesen las medidas de represión contra el magisterio de Aguascalientes, que se realice un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal para cumplir con las demandas del Magisterio Nacional”.

Posteriormente, los quejosos se retiraron del recinto; al igual que las y los representantes populares que, en su mayoría, se presentaron a sesiones con playeras de la selección mexicana de futbol.

Hubo infiltrados en CDMX

Previamente Jorge Luis Martínez encabezó una manifestación afuera del Palacio Legislativo, en donde reiteró que faltan respuestas por parte del gobierno federal.

“Se han cumplido algunas demandas, pero no nuestras demandas centrales. Por eso siguen movilizaciones el día de hoy, en este momento hay una marcha para llegar al Estadio Azteca. Pero ya demostramos que como CNTE somos una organización pacífica”, declaró en entrevista

– ¿Se les ha tachado de porros?

– Por eso nos manifestamos aquí en el Congreso para exigir una disculpa pública de algunos diputados que hicieron pronunciamientos y declaraciones desafortunadas. Traemos un documento que les vamos a entregar.

Martínez Ortiz rechazò los señalamientos en cuanto a daños materiales achacados a la CNTE en la Ciudad de México, en el caso de presunto vandalismo afuera de instalaciones de las principales cadenas televisoras.

“Hubo una gran cantidad infiltrados en nuestra manifestación, pues como les digo, la CNTE ha mostrado que actúa de manera pacífica”, adicionó.

Las quejas de la CNTE en contra del gobierno federal vienen desde antes del inicio del Mundial de Futbol.