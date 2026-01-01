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CNTE exige disculpas públicas a diputados y senadora por desacreditar su movimiento

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en Aguascalientes exigió disculpas públicas al diputado Heriberto Gallegos, a la diputada Lucía de León Urzúa y a la senadora Nora Ruvalcaba, al considerar que realizaron declaraciones que desacreditan la lucha del magisterio.

El representante de la CNTE en Aguascalientes, Jorge Luis Martínez, señaló que los pronunciamientos de los legisladores han contribuido a una campaña de desprestigio contra la organización, la cual, afirmó, busca únicamente la defensa de la educación pública y de los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Durante un mensaje público, el dirigente magisterial manifestó que la coordinadora está a la espera de que los tres actores políticos ofrezcan una disculpa por las expresiones que, dijo, demeritan el movimiento y descalifican sus demandas.

Martínez sostuvo que la CNTE no detendrá sus movilizaciones y rechazó las versiones que señalan que integrantes del movimiento han recibido beneficios económicos para abandonar sus protestas, al asegurar que las decisiones de la organización provienen de sus bases y cuentan con respaldo social en distintas regiones del país.

Asimismo, acusó la existencia de una campaña de desprestigio en medios de comunicación contra la coordinadora y afirmó que, pese a ello, las acciones de protesta continúan desarrollándose en diversos estados de la república.