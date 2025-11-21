Colectivos de búsqueda entregan firmas y posicionamiento al gobierno en respaldo de Violeta Sabás

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Las y los integrantes del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia entregaron dos posicionamientos dirigidos a la gobernadora del Estado, acompañados por más de 300 firmas de familiares de víctimas de desaparición forzada, activistas, defensoras de derechos humanos, colectivos de búsqueda y organizaciones que respaldan el trabajo de la actual Comisionada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Violeta Sabás Díaz de León, exigiendo su permanencia en la titularidad del organismo.

De acuerdo con el colectivo, las firmas provienen de más de 14 colectivos de búsqueda de diferentes estados del país, quienes consideran indispensable la continuidad de Sabás Díaz de León debido a la experiencia acumulada durante su gestión y al vínculo que ha logrado establecer con las familias que buscan a sus seres queridos.

En los posicionamientos también se advierte que un cambio abrupto en la Comisión podría afectar los procesos de búsqueda, identificación y acompañamiento que actualmente se encuentran en curso, por lo que solicitaron a la mandataria estatal garantizar condiciones de estabilidad institucional y priorizar el interés de las víctimas.

Las y los firmantes reiteraron que la labor de búsqueda requiere no solo de capacidad técnica, sino de sensibilidad y confianza, factores que, aseguraron, se han consolidado en la actual administración de la Comisión, motivo por el cual pidieron ser escuchados antes de tomar cualquier decisión relacionada con la continuidad de la comisionada, indicaron vía sus redes oficiales.