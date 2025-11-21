17.2 C
Aguascalientes
21 noviembre, 2025
Tendencias

UCI permitirá usar ruedas de 32 pulgadas en carreras de…

Buscan homologar prestaciones para trabajadores del estado y municipios en…

Sutema investiga denuncia de acoso en dependencia pública de Aguascalientes

Canelo Álvarez quiere revancha contra Crawford

(Video) Xiomara se quedó de golpe sin sus 2 amores…

Se instalan cerca de 70 ambulantes por temporada navideña en…

Impulsan en Aguascalientes ley estatal de justicia cívica

Hackers internacionales atacan a la fiscalía de Guanajuato y filtran…

Defiende PRD aprobación de cuentas públicas de gobierno y ayuntamientos

Alista Municipio operativo “Cometa” contra venta de pirotecnia

Colectivos de búsqueda entregan firmas y posicionamiento al gobierno en respaldo de Violeta Sabás

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Las y los integrantes del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia entregaron dos posicionamientos dirigidos a la gobernadora del Estado, acompañados por más de 300 firmas de familiares de víctimas de desaparición forzada, activistas, defensoras de derechos humanos, colectivos de búsqueda y organizaciones que respaldan el trabajo de la actual Comisionada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Violeta Sabás Díaz de León, exigiendo su permanencia en la titularidad del organismo.

De acuerdo con el colectivo, las firmas provienen de más de 14 colectivos de búsqueda de diferentes estados del país, quienes consideran indispensable la continuidad de Sabás Díaz de León debido a la experiencia acumulada durante su gestión y al vínculo que ha logrado establecer con las familias que buscan a sus seres queridos.

En los posicionamientos también se advierte que un cambio abrupto en la Comisión podría afectar los procesos de búsqueda, identificación y acompañamiento que actualmente se encuentran en curso, por lo que solicitaron a la mandataria estatal garantizar condiciones de estabilidad institucional y priorizar el interés de las víctimas.

Las y los firmantes reiteraron que la labor de búsqueda requiere no solo de capacidad técnica, sino de sensibilidad y confianza, factores que, aseguraron, se han consolidado en la actual administración de la Comisión, motivo por el cual pidieron ser escuchados antes de tomar cualquier decisión relacionada con la continuidad de la comisionada, indicaron vía sus redes oficiales.