Colectivos marchan en estados por víctimas de desaparición forzada

Redacción

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, miles de personas se movilizaron en 31 estados del país para exigir a las autoridades la localización de sus familiares “vivos o muertos” y demandar responsabilidad a los tres niveles de gobierno.

Con mantas y consignas como “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, los contingentes hicieron también un llamado directo a los grupos criminales: “no nos callen y no nos maten”.

En Sinaloa, los manifestantes exigieron seguridad para las brigadas de campo y celeridad en las pruebas de ADN a la fiscalía estatal, además de justicia por el ataque a la activista Alma Rosa Rojas. Por su parte, en Guadalajara, Jalisco, al menos mil 500 personas marcharon cuestionando las cifras oficiales —que señalan una baja en el delito— e indicaron que el registro oficial de 16 mil casos no refleja la cifra negra por miedo a denunciar.

La jornada también expuso la situación crítica en otras entidades:

Morelos: Colectivos denunciaron una “crisis forense” tras la exhumación de 400 cuerpos en Tetelcingo y Jojutla, exigiendo el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Oaxaca: Manifestantes acusaron un incremento de 91.6% en este delito desde 2022 y exigieron la renuncia de la comisionada Estatal de Búsqueda, Michel Julián López.

Guerrero y Chiapas: Actividades en Acapulco, Chilpancingo y San Cristóbal de las Casas señalaron la impunidad reinante y exigieron garantías de seguridad para las familias tras el asesinato del padre buscador Federico García.

Chihuahua y Monterrey: Colectivos protestaron por la falta de audiencias gubernamentales y recordaron las cifras de ausentes, que alcanzan miles de casos a nivel local y nacional.

Con información de La Jornada.