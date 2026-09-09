Colombia: Cangrejos fragmentan plástico que deriva en contaminación

Redacción

Bogotá.- En el delta del río Atrato, donde el río se conecta con el mar Caribe en el noroccidente colombiano, se extiende una compleja red de manglares que actúa como refugio biológico y barrera contra la erosión. No obstante, el constante arrastre de residuos desde los centros urbanos ha transformado a estos ecosistemas en puntos críticos de acumulación de desechos, especialmente en la franja costera de Turbo, Antioquia.

En este entorno contaminado, el cangrejo violinista (Minuca vocator) desempeña un rol fundamental. Considerado un «ingeniero ecosistémico» por su capacidad para remover el sedimento, cavar madrigueras e influir en el reciclaje de nutrientes, este pequeño crustáceo de apenas tres centímetros y tres gramos procesa a diario toneladas de lodo.

Un estudio publicado en la revista Global Change Biology por investigadores del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia revela que, durante su alimentación, estos organismos ingieren e intensifican la fragmentación de microplásticos.

Un proceso biológico acelerado

El equipo integrado por José Riascos, Lina Zapata y Daniela Díaz analizó el comportamiento de 95 individuos expuestos a microesferas fluorescentes de polietileno en parcelas controladas durante 66 días. El análisis arrojó que 91 de los especímenes incorporaron las partículas de plástico en concentraciones promedio 13 veces superiores a las presentes en el sedimento superficial.

El hallazgo más relevante radicó en el estado de los contaminantes dentro del sistema digestivo: el 15 % de los microplásticos mostró fracturas físicas. Mientras los procesos de degradación ambiental por factores climáticos suelen tomar décadas o siglos, el procesamiento biológico de estos crustáceos mediante sus estructuras gástricas reduce las partículas a tamaños menores en cuestión de días.

Implicaciones para la red trófica

Pese a habitar en zonas de alta degradación ambiental, las poblaciones de cangrejos violinistas en manglares urbanos muestran un crecimiento sostenido, favorecidas por la sobreoferta de nutrientes asociada a la eutrofización. Sin embargo, la acelerada fragmentación del plástico no representa un mecanismo de eliminación, sino una reducción de escala que incrementa la peligrosidad del contaminante.

Las partículas más pequeñas poseen una mayor capacidad para atravesar membranas biológicas y migrar a diferentes tejidos corporales. Al ser liberadas de nuevo al entorno a través de las heces, quedan disponibles para ser consumidas por aves y peces de consumo comercial, reingresando los contaminantes a la cadena alimenticia humana a través de la pesca local.

Con información de es.mongabay.com